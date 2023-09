Aliou Sall : « C’est un choix de la raison, comme promis par le président… »

La vague de réactions continue de déferler après l’annonce du candidat de Benno tant attendu. Pour la plupart, c’est un choix bien réfléchi. C’est le cas de l’ancien maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall qui salue un choix de la raison.



« Merci Monsieur le President de la Republique d'avoir fait le choix de la raison comme promis. Le choix de la sérénité et de l'ouverture », a martelé le membre de la mouvance présidentielle qui réitère son soutien et sa fidélité derrière le président Macky Sall et derrière le candidat Amadou Ba pour la victoire en février 2024 dès le premier tour du scrutin présidentiel...