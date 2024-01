Aliou Cissé : « Le Sénégal n’est pas le seul favori de la CAN! »

Selon El Tactico, toutes les 24 équipes participantes seront soumises à une pression constante tout au long de la compétition. Cependant, il considère que cette pression est bénéfique et motivante plutôt que néfaste. Car d’après lui : « C’est de la bonne pression. C’est une pression qui motive et pas une pression néfaste.



Nous en sommes à notre 4e CAN, nous avons beaucoup d’expérience. On sait qu’on est attendus, mais il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Pas seulement le Sénégal. Nous sommes focus sur le premier match face à la Gambie, qui est le match le plus important pour nous », a souligné Aliou Cissé.