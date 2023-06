Aliou Cissè : « Dans un stade de 40.000 places, 30 imbéciles qui font des cris de singe, ça ne me touche pas ! »

Le sélectionneur des Lions de la Téranga a profité de la conférence de presse d’avant match Sénégal vs Brésil, ce lundi après-midi à Lisbonne, pour donner son avis tranché sur la question du racisme, dans le football.



D’après lui, sa personnalité, la fierté qu’il éprouve dans ses origines et sa force de caractère font qu'il refuse de se victimiser face à ceux qu’il qualifie d’imbécilles.

« Ce genre de comportement, ça ne me touche pas, parce que je sais qui je suis. J’ai une autre manière de vivre ma négritude. Je sais qui je suis, je sais qui sont mes ancêtres. Je connais mon Histoire. 𝗝𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗳𝗶𝗲𝗿 𝗱’𝗲̂𝘁𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗶𝗿. 𝗩𝗼𝘂𝘀 𝘀𝗮𝘃𝗲𝘇 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗷𝗲 𝘃𝗶𝘀 𝗺𝗮 𝗻𝗲́𝗴𝗿𝗶𝘁𝘂𝗱𝗲, 𝗿𝗶𝗲𝗻 𝗻𝗲 𝗽𝗲𝘂𝘁 𝗺𝗲 𝘁𝗼𝘂𝗰𝗵𝗲𝗿. Dans un stade de 40.000 places, 30 imbeciles qui font des cris de singe ça ne me touche pas ! Parce que je sais qui je suis. Je sais d’où je viens. Je sais quelle est mon histoire. C’est cet exemple là que j’ai envie de donner à Vinicius, Koulibaly… On a tous été victime de ça une fois dans notre vie, ça ne nous a pas empêché d’avancer. Il y a encore plus grave que ça. » Une cinglante réponse aux allures de message de motivation à l’endroit de la jeune génération de sportifs noirs.