Aide alimentaire / Fatick : 56 774 ménages dont 13 722 vulnérables au Covid-19 ont été recensés.

Le ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a rendu publique, ce mercredi 08 avril 2020, la liste (Quota) par commune des ménages bénéficiaires de l’aide alimentaire liée aux effets de la pandémie du COVID-19. Ce, pour la répartition des 69 milliards Fcfa destinés aux 8 millions de personnes concernées et 1 million de ménages ciblés à travers toute l’étendue du territoire national.



Dans la région de Fatick, un total de 56 774 ménages a été recensé sur l'ensemble des trois (03) départements que compte la région. Il s'agit, en effet, de 43 052 ménages inscrits au registre national unique (Rnu) et 13 722 répertoriés comme ménages vulnérables au covid-19.



Le département de Fatick avec 26 913 familles (19 072 ménages inscrits au registre national unique et 7 841 ménages vulnérables au Covid-19) recensées sur l'ensemble des dix sept (17) communes, sera le plus touché par l'aide alimentaire d'urgence.



Au niveau des dix sept (17) communes du département de Foundiougne, 21 894 ménages, (17 545 sont inscrits au registre national unique (Rnu) et 4 349 répertoriés comme vulnérables au covid-19) vont aussi bénéficier de l'aide alimentaire.



Et enfin, les six (06) communes que compte le département de Gossas seront concernés. Il s'agit de 6 435 ménages inscrits au Rnu et 1 532 ménages vulnérables au covid-19 qui seront pris en charge par le programme d'aide alimentaire.



Pour rappel, le président Macky Sall, lors de son discours à la nation le 23 mars dernier, avait annoncé la création d’un fonds de riposte de 1 000 milliards de francs CFA alimenté par l’État, et «toutes les bonnes volontés». Sur cette enveloppe, 69 milliards de Fcfa sont dédiés à l’aide alimentaire d’urgence.