Agriculture : Le Premier ministre annonce le démarrage de la distribution d’intrants à partir du 25 avril

Lors du conseil interministériel sur la campagne de production agricole 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a chargé le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, en relation avec le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, et le ministre des Finances et du Budget, de prendre toutes les dispositions requises pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantités et en qualité à partir du 25 avril 2025.



Le Dr Mabouba Diagne doit également mettre en place un dispositif innovant d’animation rurale et de suivi participatif de la campagne agricole 2025/2026, en relation avec la Direction générale du Service civique national et du Volontariat, reposant sur le recrutement de 1000 jeunes volontaires issus des communes rurales.



Ce recrutement se fera sous l’encadrement technique de l’ANCAR, pour appuyer l’enrôlement digital des producteurs, participer à la réception et à la cession des intrants subventionnés et vulgariser les bonnes pratiques agricoles.