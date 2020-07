Agressions du littoral : Des voix s’élèvent contre la privatisation de la plage de l’Anse Bernard.

La privatisation annoncée de la plage Anse Bernard sur la corniche ouest déplaît à l’Entente des mouvements et associations de Développement (Emad). L’organisation, en collaboration avec l’association « Anse Sportif Club » et le Conseil des sages de Dakar-Plateau, a organisé un cadre de concertation « pencco » pour sensibiliser les autorités administratives sur la nécessité de laisser libre et publique la plage Anse Bernard considérée comme un patrimoine de Dakar-Plateau. Un projet dénommé « Hôtel Anse » serait en gestation sur les lieux, a alerté l’Anse sportif Club. Au moment donc où le littoral fait l’objet de multiples agressions, les habitants de Dakar-Plateau interpellent le chef de l’État sur des mesures de protection et de sauvegarde de ce patrimoine...