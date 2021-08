Agressions contre des journalistes : APPEL mène la documentation pour mieux sécuriser les professionnels.

Les agressions contre les journalistes sont un problème qui préoccupe l'Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL).



En moins d'un an, l'organisation a recensé plusieurs cas d'exactions contre des reporters et a décidé de passer à la vitesse supérieure pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Voilà tout le sens du séminaire organisé, ce 26 août, par l'APPEL pour documenter mais aussi mener le plaidoyer pour plus de sécurité à l'endroit des professionnels de médias.



Le ministère de la culture et de la communication qui a pris part à la rencontre, a rassuré sur des actions communes pour que le secteur soit d'abord assaini afin de garantir aux journalistes et techniciens de médias une identité.



Pour sa part, le président de l'APPEL, Ibrahima Lissa Faye a confié que de tels agissements ne peuvent plus rester impunis. Il a expliqué que d'ores et déjà, que le combat sera porté au niveau international pour pousser les autorités à des réactions concrètes.



Organisme de défense des droits humains, Article 19 qui a participé à l'événement a également rassuré sur des actions qui seront déroulées pour porter le plaidoyer.