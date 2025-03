Agression d'un enseignant à Ziguinchor : Ses camarades, en grève, réclament justice

Suite à l’agression d’un enseignant en service à l’école élémentaire de Belfort dans la commune de Ziguinchor, le vendredi 21 mars 2025 dans l’après-midi, alors qu’il dispensait des cours de renforcement aux élèves du CM2, l’Intersyndicale des enseignants de Ziguinchor a exprimé, ce lundi 24 mars, sa profonde indignation et condamne avec la plus grande fermeté cet acte "ignoble perpétré contre un membre du corps enseignant."

Ils ont observé une grève générale ce jour pour se solidariser de leur collègue et dénoncer ce qu’ils qualifient d'acte "ignoble".



"Nous dénonçons cette nouvelle agression qui s’ajoute à une série d’actes de violence ciblant les enseignants et qui remet en cause la sacralité de l’espace scolaire. L’Intersyndicale tient à exprimer sa solidarité totale à la victime, à la direction de l’école, à ses collègues ainsi qu’au Comité de gestion de l'établissement (CGE). Il est impératif de rappeler à l’opinion publique la place centrale de l’enseignant dans la société. En tant que pilier fondamental du développement, l’éducation doit être protégée et valorisée, et ceux qui en assurent la mission doivent bénéficier du respect et de la reconnaissance de toute la communauté. Nelson Mandela disait : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde. » Nous ne pouvons dès lors accepter que des individus mal intentionnés s’en prennent impunément à ceux qui se consacrent avec abnégation à l’instruction et à la formation de notre jeunesse, souvent dans des conditions extrêmement difficiles", disent-ils lors d’une déclaration de l’intersyndicale de l’éducation à Ziguinchor composé de SELS, UDEN, SUDES,SNELAS/FC,ORS,SIENS, CUSEMS/A et OIS.



Face à cette situation, l’Intersyndicale exige : " Que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que l’agresseur soit traduit en justice afin que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des enseignants dans l’exercice de leurs fonctions. Que des dispositions soient mises en place pour prévenir toute récidive et assurer un climat scolaire serein et propice aux apprentissages. Nous en appelons aux autorités académiques, administratives et judiciaires pour qu’elles prennent leurs responsabilités face à la recrudescence de la violence en milieu scolaire. L’heure est grave, et il est temps d’agir avec fermeté pour mettre un terme à ce fléau", explique Joseph Boucal SG du SELS à Ziguinchor. À rappeler que le présumé auteur est entre les mains de la justice et l’enquête suit son cours.