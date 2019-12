Agression à Mbacké Ndiackalak / Un père de famille sévèrement tailladé à la machette

Au moment où bruissent des rumeurs (en attente de confrontation) de l'arrestation par la gendarmerie d'un chef de bande de cambrioleurs à Touba, une autre agression vient d'être perpétrée à Mbacké et plus précisément au quartier Ndiackalak.



Un père de famille répondant au nom de Mbaye Loucar a été attaqué cette nuit par des malfaiteurs qui l'ont grièvement blessé à coups de machette. Une source bien renseignée parle de voleurs qui cherchaient à s'emparer des moutons attachés dans la maison. Le vieil homme choisira de se battre avec les agresseurs qui tailladeront une partie de son corps en le touchant notamment au dos et à la tête.

Alertés par l’écho des accrochages, les voisins interviendront sans pouvoir mettre la main sur les malfrats. Grièvement blessé, Mbaye Loucar sauvera tout de même son patrimoine...