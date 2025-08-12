Afrobasket 2025/Hommes : Le Sénégal domine largement l’Ouganda (88-53) pour une entrée en matière tonitruante

Ce mardi 12 août 2025, les Lions du Sénégal ont marqué de leur empreinte le coup d’envoi de l’AfroBasket masculin en Angola avec une victoire écrasante face à l’Ouganda (88-53). Dans une rencontre disputée à Luanda, au Pavilhão Multiusos, l’équipe sénégalaise a démontré sa supériorité technique et collective, confirmant ainsi ses ambitions pour cette édition 2025.



Dès les premières minutes, le Sénégal a imposé son rythme grâce à une défense agressive et une efficacité offensive remarquable. Menés par Gora Camara, les Lions ont enchaîné un 9-0 avant de concéder leur premier panier près de quatre minutes après le début des hostilités. Jean Jacques Boissy a ensuite enflammé la rencontre avec trois tirs primés en fin de premier quart-temps, permettant à son équipe de conclure la période sur un score de 30-18.



Le deuxième quart-temps a vu l’Ouganda réagir, notamment porté par Deng, mais les Sénégalais ont maintenu leur avance (44-30 à la mi-temps) grâce aux contributions de Brancou Badio et Makhtar Guèye depuis la ligne des trois points. La domination intérieure s’est accentuée après la pause, avec Pape Moustapha Diop et Gora Camara qui ont régné sous la raquette, tandis que Boubacar Cissé Diallo, nouveau venu, a inscrit ses premiers points en sélection.



Dans les dix dernières minutes, le Sénégal a accéléré le tempo, offrant des séquences offensives brillantes avec Makhtar Guèye, Ousmane Ndiaye et Jean Jacques Boissy. Le banc sénégalais a également brillé, contribuant à hauteur de 52 points, scellant ainsi une victoire sans appel (88-53). Les statistiques reflètent cette domination : 52,1% de réussite aux tirs contre 37% pour l’Ouganda, et une adresse à trois points bien supérieure (18,4% contre 9,1%) .





Cette performance souligne la profondeur de l’effectif sénégalais et la qualité du travail de l’entraîneur DeSagana Diop. Les Lions abordent désormais avec confiance leur prochain match jeudi 14 août contre l’Égypte, un adversaire plus relevé, dans deux jours. Avec un titre continental absent depuis 1997, le Sénégal affiche clairement son ambition : mettre fin à 28 ans de disette et reconquérir le sommet du basket africain.