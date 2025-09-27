Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

La faim, parfois, pousse à des gestes insensés. C’est ce qu’a appris à ses dépens Mouhamed G., docker au Port autonome de Dakar et employé journalier chez Grimaldi depuis 2002. Ce père de quatre enfants, âgé de 49 ans et domicilié à Yeumbeul, a comparu jeudi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour un vol… de sangle de sécurité estimée à 2 000 F CFA.
Selon les informations rapportées, l’homme a été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de dissimuler la sangle dans sa casquette de sécurité à la sortie de son service. « Je l’avais enroulée et mise dans ma casquette. C’était pour la vendre et acheter de quoi manger. Je suis diabétique, je ne dois pas avoir faim », a-t-il expliqué, la voix basse, devant les juges.
Mais le parquet n’a pas été attendri par ces justifications. La représentante du ministère public a rappelé que l’entreprise Grimaldi subissait des vols récurrents de matériel depuis cinq ans, d’où une surveillance renforcée. « Ce n’est pas la première fois que vous faites cela », a-t-elle lancé, réclamant deux ans d’emprisonnement assortis de sursis.
Son avocat, Me Dongue, a plaidé les circonstances atténuantes, soulignant qu’il s’agit d’un père de famille qui travaille dans l’entreprise depuis des années et qu’il subit déjà la sanction de son employeur.
Après délibéré, le tribunal a suivi la réquisition du parquet : deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 F CFA. Les intérêts civils ont été réservés.
