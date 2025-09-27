Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

La faim, parfois, pousse à des gestes insensés. C’est ce qu’a appris à ses dépens Mouhamed G., docker au Port autonome de Dakar et employé journalier chez Grimaldi depuis 2002. Ce père de quatre enfants, âgé de 49 ans et domicilié à Yeumbeul, a comparu jeudi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour un vol… de sangle de sécurité estimée à 2 000 F CFA.







Selon les informations rapportées, l’homme a été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de dissimuler la sangle dans sa casquette de sécurité à la sortie de son service. « Je l’avais enroulée et mise dans ma casquette. C’était pour la vendre et acheter de quoi manger. Je suis diabétique, je ne dois pas avoir faim », a-t-il expliqué, la voix basse, devant les juges.







Mais le parquet n’a pas été attendri par ces justifications. La représentante du ministère public a rappelé que l’entreprise Grimaldi subissait des vols récurrents de matériel depuis cinq ans, d’où une surveillance renforcée. « Ce n’est pas la première fois que vous faites cela », a-t-elle lancé, réclamant deux ans d’emprisonnement assortis de sursis.







Son avocat, Me Dongue, a plaidé les circonstances atténuantes, soulignant qu’il s’agit d’un père de famille qui travaille dans l’entreprise depuis des années et qu’il subit déjà la sanction de son employeur.





