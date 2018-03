Affaires Fallou Ba, Serigne Fallou Diop et autres : La LSDH porte plainte contre X

La Ligue sénégalaise des Droits Humains (LSDH) va porter plainte contre X pour enlèvement, assassinats, actes de barbarie sur les enfants Fallou Ba et Serigne Fallou Diop à Touba et Rufisque. Elle va d’ores et déjà mettre à la disposition des enquêteurs des témoignages recueillis dans le cadre de tentatives d’enlèvement d’enfants avortés…