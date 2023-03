Affaire des 29 milliards du Prodac : Me Baboucar Cissé invite Sonko à demander pardon comme Birahime Seck...

Lors de sa plaidoirie, Me Baboucar Cissé a jeté son dévolu sur Ousmane Sonko, leader de Pastef. Selon le conseil de Mame Mbaye Niang, quand on porte préjudice à quelqu'un, il faut avoir de l'humilité pour demander pardon. "Il faut avoir de l’humilité. C’est une belle qualité chez l’homme. Être humble, c’est savoir rectifier ses erreurs, demander pardon. Quand on persiste dans l'erreur, on est diabolique et Ousmane Sonko sait qu’il est coupable et n’a pas les arguments, encore moins les preuves de ses accusations », a plaidé la robe noire.



Poursuivant son argumentaire, Me Cissé a révélé les péripéties de l'audition d'Ousmane Sonko à la division des investigations criminelles. À le croire, quand les enquêteurs lui ont demandé de produire ses preuves, il avait soutenu qu'il allait les livrer. Le lendemain, il est revenu seul à la division des investigations criminelles, encagoulé et muni d'un classeur. Il avait déclaré aux enquêteurs, qu'il ne verserait ses preuves que devant un juge.



Il ajoute que son client a trop souffert dans cette affaire. "Birahime Seck, Walfadjri, Sen TV avec Ameth Aïdara ont demandé pardon. Le livre de Birahime Seck ne peut valoir de preuve. Il a écrit des conneries dans son livre. C’est un ramassé d’articles de presse bon pour la poubelle", a plaidé Me Cissé.