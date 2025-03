Affaire TF 1451/R : Les héritiers réclament leurs terres et interpellent les hautes autorités

Réunis ce jeudi pour attirer l’attention du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et du ministre de la Justice, Ousmane Diagne, les propriétaires s’estimant légaux du TF 1451/R d'une contenance de plus de 258 ha dans la Commune de Rufisque, ont tiré la sonnette d’alarme. En effet, ces héritiers rappellent que cette partie de terre inscrite au livre foncier de la Commune de Rufisque le 4 fevrier 1959 a fait l’objet d’un arrêté n°01/12 du 09/02/2012 de la Cour d'Appel de Kaolack qui ordonne la radiation de l'inscription qui était faite sur ce titre et remettant le TF 1451/R au profit des héritiers dudit titre en son état avant 1978 et rendant ainsi caduc tout projet d'attribution ou d'aménagement réalisé sur ce site après 1978.







Malgré cette victoire juridique, les héritiers se heurtent à une réalité complexe sur le terrain. « La justice a déjà tranché en notre faveur. Elle a établi que 98 % de l’assiette foncière est occupée par la SN-HLM, ne laissant que des parcelles isolées et éparpillées », a expliqué Demba Anta Dia, porte-parole des héritiers regrettant une situation d’autant plus difficile à accepter que la majorité des héritiers, délogés de Wakhinane Nimzatt à cause des inondations, se retrouvent aujourd’hui dans des zones où la mer menace leurs habitations, sans autre refuge. « Ce sont des victimes comme nous », a-t-il ajouté, dénonçant une situation où certains accrédités de la SN-HLM vendent des terrains qui ne leur appartiennent pas.











C’est la SN-HLM qui est responsable de cette situation, selon ces héritiers du TF 1451/R qui estiment que « l’État est impliqué, car il y a une incompréhension entre eux et les acteurs de la SN-HLM ». Alors que la justice a déjà débouté l’État dans cette affaire.







« Aujourd’hui, nous réclamons pacifiquement notre dû et demandons à être protégés, car c’est la loi qui l’impose. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. Il ne faut pas seulement mesurer la frustration des bénéficiaires de la SN-HLM, mais aussi celle de nos familles, dont la majorité vit dans la précarité », poursuit le mandataire des héritiers.







Ils demandent par ailleurs, et en toute sérénité, l’assistance de l’État, conformément à l’ordonnance du juge et avec le concours de la DESCOS, qui représente la force publique, la restitution de leurs terres.







Pour rappel, ce TF 1451/R a fait l’objet d’une bataille foncière qui remonte à 1978. Elle trouve ses racines dans un différend opposant les héritiers de feu Ousmane Mbengue, propriétaire du titre foncier TF 1451/R à Rufisque, à Djily Mbaye, un influent marabout et homme d’affaires décédé en 1991. Mais le dossier a pris une tournure nationale lorsque Ousmane Sonko a eu à ddénoncer une prétendue spoliation orchestrée par de hauts fonctionnaires de l’État de l’ancien régime.