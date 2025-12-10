Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense


Affaire Sidiki Diabaté vs Général Chico 223 : un procès sous tension, renvoyé à la dernière minute sur demande de la défense
L’attente devra encore durer. Le procès très médiatisé opposant le chanteur malien Sidiki Diabaté au tiktokeur Cheikhna Nimaga, alias Général Chico 223, n’a finalement pas eu lieu hier, mardi 9 décembre 2025, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.
Selon les informations rapportées à l’audience, le dossier a été renvoyé au 16 décembre, à la demande de Me Antoine Mbengue, avocat du célèbre artiste malien.
 
Arrivé à l’audience sans son client, Me Mbengue a sollicité ce report afin de « consulter pleinement le dossier et se préparer », estimant ne pas disposer de tous les éléments nécessaires pour assurer une défense optimale.
 
 
 
Un conflit né de différends personnels, devenu affaire judiciaire
 
À l’origine de ce face-à-face judiciaire : une série d’accusations formulées par le tiktokeur Général Chico 223 contre Sidiki Diabaté à travers des lives quotidiens sur les réseaux sociaux.
 
Dans sa plainte, Sidiki Diabaté accuse l’influenceur de diffamation et d’injures publiques via un système informatique, affirmant que les attaques répétées de son compatriote découlent de querelles personnelles ayant conduit à la détérioration de leurs relations.
 
Le chanteur précise même que Cheikhna Nimaga fut l’un de ses plus ardents défenseurs, avant qu’un conflit intime ne transforme cette alliance en opposition frontale.
 
 
Des accusations graves portant atteinte à l’image de l’artiste
 
Dans le document remis aux autorités judiciaires, Sidiki Diabaté soutient que Général Chico 223 l’accuse régulièrement, en direct devant des milliers de spectateurs en ligne, de relations avec des femmes mariées ou de liens intimes avec les compagnes de ses amis.
 
Des allégations que l’artiste juge faux, malveillantes et destructrices.
 
Il affirme avoir perdu des contrats professionnels, vu des amitiés se distendre, et subi une atteinte profonde à sa réputation internationale.
Pour un artiste dont l’image publique est capitale, ces attaques nocturnes répandues sur les réseaux sociaux auraient eu un impact considérable, selon les déclarations contenues dans sa plainte.
 
 
Une bataille judiciaire qui promet d’être suivie de près
 
Le renvoi au 16 décembre laisse entrevoir un procès potentiellement tendu, très suivi par les fans des deux camps et les observateurs des réseaux sociaux.
 
 
Mercredi 10 Décembre 2025
