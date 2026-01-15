Affaire Prodac-Pape Malick Ndour : la Chambre d’accusation réclame tout le dossier avant de trancher…le dernier mot attendu le 21 janvier


Affaire Prodac-Pape Malick Ndour : la Chambre d’accusation réclame tout le dossier avant de trancher…le dernier mot attendu le 21 janvier

La bataille judiciaire autour de l’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, connaît un nouveau rebondissement. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, la Chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a décidé, lors de son audience tenue hier, de renvoyer au 21 janvier prochain le délibéré relatif à l’appel du Procureur financier, qui réclame un mandat de dépôt contre l’ex-responsable du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac).

 

En cause : la nécessité, pour la Chambre, de disposer de l’intégralité du dossier d’instruction avant de se prononcer. Une exigence qui prolonge l’incertitude judiciaire pesant sur Pape Malick Ndour, placé sous bracelet électronique depuis le 7 novembre 2025, à la suite d’une décision du juge d’instruction Idrissa Diarra, décision pourtant contestée avec vigueur par le Parquet financier.

 

 

Le Parquet maintient la pression

 

 

D’après L’Observateur, le Procureur financier ne désarme pas. Déterminé à voir Pape Malick Ndour écroué, il a interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction qui avait accordé à l’ancien ministre une liberté provisoire sous surveillance électronique. Le Parquet estime que cette mesure ne répond pas à la gravité des faits reprochés : association de malfaiteurs, escroquerie sur des deniers publics et blanchiment de capitaux, dans le cadre du dossier Prodac.

 

Près de deux mois après cet appel, la procédure a finalement été plaidée devant la Chambre d’accusation. Mais au moment où une décision était attendue, la juridiction a choisi de rabattre le délibéré, estimant indispensable d’examiner l’ensemble des pièces du dossier.

 

 

« Une autre forme de détention »

 

 

Contacté par L’Observateur, Me Antoine Mbengue, membre du pool d’avocats de la défense, a confirmé que ce renvoi est lié à l’absence de communication complète du dossier d’instruction. « Très souvent, le dossier d’appel est transmis en partie. Or, dans nos plaidoiries, plusieurs questions ont été soulevées. La Chambre d’accusation a donc voulu plus de lumière », explique l’avocat.

 

Pour la défense, l’acharnement du Parquet est difficilement compréhensible. « Le Procureur veut voir Pape Malick Ndour en prison, alors qu’il est déjà en prison chez lui », martèle Me Mbengue. Selon lui, le bracelet électronique constitue bel et bien une forme de détention, puisque son client est placé sous la surveillance de l’Administration pénitentiaire et ne peut quitter son domicile sans risquer la révocation immédiate de la mesure.

 

 

Un appel jugé « excessif » par la défense

 

 

Toujours selon L’Observateur, l’avocat dénonce une conception rigide de la détention de la part du Parquet. « Pour eux, tant que vous n’êtes pas derrière les barreaux, vous n’êtes pas détenu. C’est inadmissible dans un État de droit », s’insurge Me Mbengue, qui rappelle que son client s’est toujours présenté aux convocations judiciaires et a déjà été entendu sur le fond.

 

La défense considère ainsi que l’appel du Procureur financier relève davantage d’un « coup de tête » que d’une nécessité juridique, d’autant plus que Pape Malick Ndour n’a jamais cherché à se soustraire à la Justice.

 

 

Au cœur du dossier Prodac

 

 

L’affaire trouve son origine dans un rapport d’expertise comptable établi par le cabinet ADR, dirigé par Abdoulaye Dramé. Commandé en janvier 2025, ce rapport, cité par L’Observateur, met en évidence des irrégularités financières évaluées à 2,7 milliards de FCFA, ainsi que des retenues de garantie de 40 millions de FCFA concernant le Domaine agricole communautaire (DAC) de Séfa, dans la région de Sédhiou.

 

Ces révélations ont conduit le Procureur à étendre les poursuites à Pape Malick Ndour ainsi qu’à Khadim Bâ, Directeur général de Locafrique. Pour sa part, l’ancien coordonnateur du Prodac campe sur sa ligne de défense : il conteste vigoureusement les accusations et soutient n’avoir jamais eu la gestion des fonds aujourd’hui incriminés.

 

 

Verdict attendu le 21 janvier

 

 

Les regards sont désormais tournés vers le 21 janvier 2026, date à laquelle la Chambre d’accusation, après examen de l’intégralité du dossier, devra trancher : maintien du bracelet électronique ou placement sous mandat de dépôt.

Autres articles
Jeudi 15 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nécrologie / Ziguinchor : décès de l’ancien maire d’Oussouye, Ousmane Agouloubène Diédhiou

Nécrologie / Ziguinchor : décès de l’ancien maire d’Oussouye, Ousmane Agouloubène Diédhiou - 15/01/2026

Immersion au cœur des nouvelles habitudes de transport des Sénégalais

Immersion au cœur des nouvelles habitudes de transport des Sénégalais - 15/01/2026

Cyberharcèlement: Ibrahima Mara Ba, le jeune prédateur présumé identifié sur les réseaux sociaux

Cyberharcèlement: Ibrahima Mara Ba, le jeune prédateur présumé identifié sur les réseaux sociaux - 15/01/2026

Réveillon de tous les excès à Guédiawaye : Bineta « mécanicienne » face au sabre du parquet

Réveillon de tous les excès à Guédiawaye : Bineta « mécanicienne » face au sabre du parquet - 15/01/2026

Sextape et chantage à Mbour : le piège d’une jeune épouse fait tomber un chauffeur de « clando »

Sextape et chantage à Mbour : le piège d’une jeune épouse fait tomber un chauffeur de « clando » - 15/01/2026

Ngaparou : un téléviseur codé fait tomber cambrioleurs et receleur

Ngaparou : un téléviseur codé fait tomber cambrioleurs et receleur - 15/01/2026

Tourisme médical : le Sénégal peut-il devenir le nouveau carrefour de la santé en Afrique ?

Tourisme médical : le Sénégal peut-il devenir le nouveau carrefour de la santé en Afrique ? - 15/01/2026

KOLDA : Liesse populaire après la victoire des Lions...

KOLDA : Liesse populaire après la victoire des Lions... - 15/01/2026

Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom

Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom - 14/01/2026

Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile »

Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile » - 14/01/2026

Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions

Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions - 14/01/2026

Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France

Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France - 14/01/2026

Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale

Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale - 14/01/2026

Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge

Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge - 14/01/2026

Paris envisage d'utiliser Eutelsat pour aider les Iraniens coupés du monde

Paris envisage d'utiliser Eutelsat pour aider les Iraniens coupés du monde - 14/01/2026

L'Iran se dit capable de

L'Iran se dit capable de "riposter" à une éventuelle attaque américaine, rappelant ses frappes de juin au Qatar - 14/01/2026

Les Etats-Unis gèlent les procédures de visas pour 75 pays (Maison Blanche)

Les Etats-Unis gèlent les procédures de visas pour 75 pays (Maison Blanche) - 14/01/2026

Yoro Dia tance le ministre Yassine Fall: « Du très petit calibre…»

Yoro Dia tance le ministre Yassine Fall: « Du très petit calibre…» - 14/01/2026

Thiès- marche de

Thiès- marche de " And Gueusseum/ Satsus: les acteurs de la santé listent une panoplie de doléances - 14/01/2026

[ Contribution] Président et Premier Ministre au pied du mur : « Gouvernance, clarté et responsabilité au sommet de l’État » (Ousmane Kane)

[ Contribution] Président et Premier Ministre au pied du mur : « Gouvernance, clarté et responsabilité au sommet de l’État » (Ousmane Kane) - 14/01/2026

Comment le régime iranien isole le pays de l’internet mondial, et comment les manifestants tentent de le contourner

Comment le régime iranien isole le pays de l’internet mondial, et comment les manifestants tentent de le contourner - 14/01/2026

L’Ouganda coupe l’accès à internet avant des élections ce 15 janvier: l’opposition dénonce un “État militaire”

L’Ouganda coupe l’accès à internet avant des élections ce 15 janvier: l’opposition dénonce un “État militaire” - 14/01/2026

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour face au verdict de l’appel aujourd’hui!

Affaire Prodac : Pape Malick Ndour face au verdict de l’appel aujourd’hui! - 14/01/2026

Hôpital de Pikine : un drame glaçant, un nouveau-né retrouvé sans vie dans une chaise anglaise de l’hôpital

Hôpital de Pikine : un drame glaçant, un nouveau-né retrouvé sans vie dans une chaise anglaise de l’hôpital - 14/01/2026

Trafic international de drogue : l’Ocrtis brise une filière Paris-Dakar après l’alerte d’un GP

Trafic international de drogue : l’Ocrtis brise une filière Paris-Dakar après l’alerte d’un GP - 14/01/2026

Yarrakh-Cappa : une journée ordinaire virée au cauchemar, Ramatoulaye Baldé poignardée à mort pour quelques billets…les détails du drame sanglant en plein jour

Yarrakh-Cappa : une journée ordinaire virée au cauchemar, Ramatoulaye Baldé poignardée à mort pour quelques billets…les détails du drame sanglant en plein jour - 14/01/2026

Santé : And Gueusseum / Satsus et les techniciens supérieurs de la santé organisent une marche pacifique ce mercredi 14 janvier à Thiès

Santé : And Gueusseum / Satsus et les techniciens supérieurs de la santé organisent une marche pacifique ce mercredi 14 janvier à Thiès - 13/01/2026

« Où sont les 125 milliards ? » : Idrissa Fall Cissé dénonce l’enfumage du ministre de la Justice, Yassine Fall

« Où sont les 125 milliards ? » : Idrissa Fall Cissé dénonce l’enfumage du ministre de la Justice, Yassine Fall - 13/01/2026

Madiambal Diagne tacle le ministre Yassine Fall après sa sortie : « Ridicule ! Elle manque de classe »

Madiambal Diagne tacle le ministre Yassine Fall après sa sortie : « Ridicule ! Elle manque de classe » - 13/01/2026

Visite du Président Bassirou Diomaye Faye au Koweït : Partenariat stratégique, économique et sécuritaire au menu des échanges

Visite du Président Bassirou Diomaye Faye au Koweït : Partenariat stratégique, économique et sécuritaire au menu des échanges - 13/01/2026

RSS Syndication