Affaire Pape Alé Niang et différend Emédia-Rts : La position tranchée du directeur général de la maison de la presse

Depuis le déclenchement de l’affaire Pape Alé Niang, le directeur général de la maison de la presse n'a pas pris la parole pour donner son avis dans cette affaire qui le concerne au plus haut point. « C’est une affaire en instruction. C’est dans notre mission de travailler à rapprocher les positions des deux camps en conflit. Mais dans l’affaire Pape Alé, nous ne pouvions plus jouer la médiation, même si nous souhaitons un dénouement heureux pour que le confrère recouvre la liberté », a souligné Bara Ndiaye.





Cependant, dans un autre registre, le directeur général de la maison de la presse Babacar Touré s’est aussi exprimé sur le différend Rts-Emedia qui a abouti à la coupure du signal de la chaîne privée. Il se désole de la tournure des faits qui pouvaient ne pas atterrir devant les tribunaux. Cette affaire est un problème juridique aussi. Nous souhaitons que les gens cohabitent dans une concurrence saine où chacun va assumer sa mission de service public et jouera pleinement son rôle dans la démocratie et la consolidation. On ne souhaite pas que le CNRA coupe le signal de Emedia. Il est préférable dans des situations pareilles de préconiser le dialogue, la concertation, mais dans le respect du droit et de la vérité », fait-il savoir.