Affaire Ndiaga Diouf; le délibéré prorogé au 21 Septembre 2022

Le délibéré du tribunal concernant l’affaire Ndiaga Diouf a été prorogé au 21 Septembre 2022 a annoncé un des avocats de Barthelemy Dias. Me Khoureichi Thiam. La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel du tribunal de grande instance hors classe de Dakar a mis en délibéré l’affaire au 21 Septembre prochain. Pour rappel, lors de l’audience dans le cadre de cette affaire, le Procureur général avait demandé l’infirmation de la peine de 2 ans dont 6 mois ferme infligée à Barthélémy Toye Dias en première instance et sa condamnation à 5 ans d’emprisonnement ferme. La famille de feu Ndiaga Diouf a réclamé 150 millions en guise de dédommagement et intérêts, soit 6 fois les 25 millions de F CFA décidés par le juge de la première instance. Soulignant de leur côté que la balle qui a tué Ndiaga Diouf ne provient pas de l’arme que détenait leur client, les avocats de la défense ont plaidé le renvoi de Barthélémy Toye Dias à des fins de la poursuite.