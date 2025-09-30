Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international

Le journaliste Madiambal Diagne, actuellement hors du Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a annoncé que sa défense est désormais constituée.
Son équipe juridique sera dirigée par le cabinet d'avocats français William Bourdon & Associés, qui assurera sa défense et celle de sa famille.
Ce cabinet travaillera aux côtés d'un collectif d'avocats sénégalais composé de :
Mes El. Amadou Sall
Baboucar Cissé
Dior Diagne
Ramatoulaye Ba
Papa Sène
Arona Bass
Ousmane Thiam
Demba Ciré Bathily
