Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international



Le journaliste Madiambal Diagne, actuellement hors du Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a annoncé que sa défense est désormais constituée.



Son équipe juridique sera dirigée par le cabinet d'avocats français William Bourdon & Associés, qui assurera sa défense et celle de sa famille.



Ce cabinet travaillera aux côtés d'un collectif d'avocats sénégalais composé de :



Mes El. Amadou Sall

Baboucar Cissé

Dior Diagne

Ramatoulaye Ba

Papa Sène

Arona Bass

Ousmane Thiam

Demba Ciré Bathily