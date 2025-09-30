Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international


Affaire Madiambal Diagne : Le journaliste constitue un pool d'avocats international

Le journaliste Madiambal Diagne, actuellement hors du Sénégal sous le coup d'un mandat d'arrêt international, a annoncé que sa défense est désormais constituée.

Son équipe juridique sera dirigée par le cabinet d'avocats français William Bourdon & Associés, qui assurera sa défense et celle de sa famille.

Ce cabinet travaillera aux côtés d'un collectif d'avocats sénégalais composé de :

Mes El. Amadou Sall
Baboucar Cissé
Dior Diagne
Ramatoulaye Ba
Papa Sène
Arona Bass
Ousmane Thiam
Demba Ciré Bathily
Autres articles
Mardi 30 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift

Le Sénégal face à deux épidémies simultanées : Mpox et Fièvre de la Vallée du Rift - 30/09/2025

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts

Expulsion controversée / Forcing Bancaire ?: Attijari veut expulser Bocar Samba Dièye de ses propres immeubles malgré 11 milliards de dommages et intérêts - 30/09/2025

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation

Famille de Madiambal sous mandat de dépôt : 1,176 milliard présumé blanchiment … bien loin des 21 milliards annoncés… une affaire d’État en gestation - 30/09/2025

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue

Diffusion de fausses nouvelles : Pape Mahawa Diouf en position de garde à vue - 29/09/2025

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens »

Macky Sall se prononce sur « la dette cachée » : « C’est un non-sens » - 29/09/2025

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès

Saint-Louis : 21 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift, dont 7 décès - 29/09/2025

Ouest Foire :

Ouest Foire : " 5 bébés retrouvés dans les ordures..." dans le passé, délégués et habitants dénoncent l’anarchie et l’absence de recasement - 29/09/2025

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal !

Bras de fer perdu : Bocar Samba Dièye expulsé de ses propres immeubles après le désaveu du Tribunal ! - 29/09/2025

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation !

Money Express dans la tourmente : La Poste Burkina réclame 7,1 milliards et pousse vers la liquidation ! - 29/09/2025

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant

Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant - 29/09/2025

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards

Madiambal Diagne : un lundi de vérité pour sa famille, son « marabout » et une affaire aux 21 milliards - 29/09/2025

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal

Lisca - Octobre Rose 2025 : 2 625 marcheurs unis contre le cancer du sein au Sénégal - 29/09/2025

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... »

Le PR Macky Sall lorgne l’ONU : « Je ne suis pas candidat… mais je ne l’écarte pas si ... » - 28/09/2025

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants

Déguerpissement à Keur Massar: vive altercation entre le maire Bilal Diatta et les marchands ambulants - 28/09/2025

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé

Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé - 28/09/2025

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat !

Cusems : 30 millions de francs CFA mystérieusement détournés des comptes du syndicat ! - 27/09/2025

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop

Manifestation Pacifique à Louga : la population dans la rue, exige la libération de Moustapha Diop - 27/09/2025

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA

Affamé, il “vole” une corde : un docker du Port de Dakar condamné pour une sangle de 2 000 F CFA - 27/09/2025

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste

Hôpital Abass Ndao : le “scandale” de faux médecins se dégonfle, deux agents libérés mais une zone d’ombre persiste - 27/09/2025

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran

Nucléaire: le président iranien dit que les Etats-Unis ont exigé de l'Iran "de leur céder tout" son uranium enrichi - 27/09/2025

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise - 27/09/2025

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable »

Poursuites contre Macky Sall : Bassirou Diomaye Faye insiste sur une justice « juste et équitable » - 26/09/2025

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF)

« Dette cachée » : « Nous voulons que le FMI presse le pas pour que nous sachions sur quel pied danser! » (BDF) - 26/09/2025

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail »

Benjamin Netanyahu hué lors de sa prise de parole à l’Assemblée générale de l’ONU: il annonce vouloir « finir le travail » - 26/09/2025

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar - 26/09/2025

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur

Plage de Gadaye : Deux adolescents retrouvés morts, la mer de Wakhinane Nimzatt replonge dans l’horreur - 26/09/2025

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu

Justice : Condamnation de Serigne Mboup pour diffamation après trois ans de manœuvres dilatoires , Sixième victoire pour Dakaractu - 26/09/2025

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire

Fass suffoque sous les eaux de pluie et les fosses débordantes : bras de fer entre les jeunes du quartier et le maire - 26/09/2025

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le

[26 sept 2002 - 26 sept 2025] : 23 ans après, le "Joola" hante toujours les mémoires - 26/09/2025

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France

Dernière minute : Madiambal Diagne annonce avoir quitté le Sénégal pour la France - 25/09/2025

RSS Syndication