Affaire « Kocc Barma » : deux présumés complices identifiés par les enquêteurs

L’arrestation d’El Hadji Ibrahima Dioum dit « Kocc » n’est que le début d’une vaste traque pour mettre un terme aux agissements d’un réseau de délinquance numérique qui a agi sans pitié pendant plusieurs années.



Selon les informations fournies par Libération ce jeudi, « le doyen des juges a adressé une délégation judiciaire à la Dsc pour identifier, arrêter et conduire à son cabinet toutes les personnes impliquées dans cette sordide affaire. » Déjà, les enquêteurs ont formellement identifié deux complice présumés de « Kocc Barma » qui agissaient comme des collecteurs de fonds auprès des présumées victimes.



Pour rappel, El Hadji Babacar Dioum été écroué par le doyen des juges pour association de malfaiteurs, stockage et diffusion de données à caractère personnel, d'images contraires aux bonnes mœurs et pédopornographiques, atteinte à la vie privée, extorsion de fonds, menaces, chantage, blanchiment de capitaux mais aussi faux sur des documents publics administratifs. Hier, une autre de ses présumées victimes a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges. Il s'agit de la chanteuse Mbathio Ndiaye.