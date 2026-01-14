Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a publié mardi un communiqué condamnant les propos tenus par le député Cheikh Bara Ndiaye lors d’une conférence de presse organisée le 13 janvier 2026 sur le plateau de Seneweb.







Selon Mamadou Ibra Kane et Cie, le parlementaire a proféré des accusations graves et diffamatoires contre le patron de la presse sénégalaise, affirmant notamment que Farba Ngom serait à l’origine de la journée sans presse du 13 août 2024 et qu’il en aurait été l’organisateur. Le CDEPS qualifie ces allégations de « mensonges infondés, dénuées de toute nuance ».







Un contexte de fragilisation de la presse privée







Ces déclarations s’inscrivent, selon le CDEPS, dans une dynamique plus large de discrédit systématique de la presse privée par les tenants du nouveau régime. L’organisation rappelle que si elle a effectivement mobilisé les médias sénégalais en août 2024, cette initiative visait exclusivement à protester contre les atteintes répétées aux libertés de la presse.







Près de 23 mois après son accession au pouvoir, le régime actuel poursuivrait « avec constance et méthode une entreprise de fragilisation de la presse privée », dénonce le CDEPS. Cette politique se manifeste par des poursuites fiscales ciblées, le blocage de comptes bancaires, le non-paiement de créances dues par l’État, la confiscation de bouquets télévisuels ou encore des restrictions d’accès aux manifestations publiques.







Le communiqué évoque également des tentatives gouvernementales de nier la légalité de médias privés à travers des “arrêtés liberticides”, fort heureusement annulés par les juridictions compétentes.







Un lien artificiel entre la journée sans presse et l’arrestation de Farba Ngom







Le CDEPS s’interroge sur le lien établi entre la journée sans presse d’août 2024 et l’arrestation de Farba Ngom intervenue en février 2025, estimant que cette construction artificielle pourrait être interprétée comme « une volonté manifeste de manipuler l’opinion publique ».







En conséquence, l’organisation annonce son intention de tirer « l’ensemble des conséquences juridiques de ces propos diffamatoires ». Le CDEPS exhorte l’ensemble des professionnels des médias à ne s’associer « ni par complaisance, ni par silence, à quelque tentative que ce soit de dénigrement de la presse privée sénégalaise ».

