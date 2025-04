Affaire Fonds Covid : Moustapha Diop, l’ex-gestionaire du ministère, se livre au juge du 2ème cabinet…930 millions en question!

Dans une tournure inattendue de l’affaire des Fonds Covid, Moustapha Diop, ancien gestionnaire du ministère du Développement industriel, a décidé de se livrer spontanément à la justice hier, mettant ainsi fin à plusieurs jours d’incertitude. Après avoir été présumé en fuite, il a passé sa première nuit en prison, un tournant décisif dans cette enquête qui semble toucher de plus en plus de personnalités. L’homme a comparu devant le juge du deuxième cabinet, accompagné de son conseil, et a été inculpé pour détournement de fonds publics d’un montant vertigineux de 930 millions de Fcfa.







Comme l’indiquait Libération, Moustapha Diop n’est pas le seul à avoir été éclaboussé par cette affaire. Avant lui, Ndèye Aminata Loum, ancienne directrice de l’Agence de gestion et de coopération (Dage), ainsi que Bamba Amar, avaient déjà été inculpés pour des faits similaires. Ces inculpations révèlent un réseau complexe de détournements, dont les ramifications continuent de secouer les institutions sénégalaises.







Le même jour, Aliou Sow, ancien Dage du ministère du Développement communautaire, a également fait l’objet de lourdes charges. Cependant, dans une tournure moins sévère que celle de Moustapha Diop, il a été assigné à domicile sous bracelet électronique, une décision qui pourrait bien être liée à son statut et aux cautionnements fournis par des importateurs de riz qui semblent jouer un rôle dans cette affaire.