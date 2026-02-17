Affaire Farba Ngom : le Procureur général se pourvoit en cassation

Nouveau rebondissement dans l’affaire Farba Ngom. Le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar a annoncé ce mardi son pourvoi en cassation contre la décision de la Chambre d’accusation financière, qui avait confirmé la mise en liberté provisoire du député-maire des Agbam. Ce recours, introduit dans le délai légal de six jours, suspend une nouvelle fois la remise en liberté effective du parlementaire.



Incarcéré depuis près d’un an et inculpé pour association de malfaiteurs en vue de blanchiment, blanchiment et escroquerie portant sur les deniers publics, Farba Ngom avait vu la Chambre d’accusation désavouer le parquet en confirmant son élargissement. Le ministère public avait également été critiqué pour avoir traité différemment son co-mis en cause Tahirou Sarr, dont la liberté provisoire n’avait pas été contestée.



Ce nouveau recours suscite des critiques. Pour ses détracteurs, l’acharnement du parquet alimente les soupçons d’un traitement judiciaire à deux vitesses dans une affaire qui s’inscrit dans le contexte des enquêtes financières ouvertes après le changement de régime au Sénégal.



La Cour suprême aura désormais le dernier mot. En attendant, Farba Ngom demeure en détention.