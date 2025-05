Affaire Farba Ngom : Me Abdou Dialy Kane dénonce un "traitement inégalitaire"

Lors d'une conférence de presse tenue ce lundi, les avocats de Farba Ngom ont vivement dénoncé ce qu’ils qualifient de « justice de vengeance » à l'encontre de leur client. Maître Abdou Dialy Kane, l’un des avocats de l’homme politique, a pointé du doigt un traitement inégalitaire entre Farba Ngom et Tahirou Sarr, tous deux impliqués dans la même procédure judiciaire.



Selon l’avocat, le juge a rejeté l’offre de cautionnement faite par Farba Ngom, malgré le fait qu’elle portait sur des titres fonciers « réunissant toutes les conditions requises par la loi ». Dans le même temps, souligne-t-il, une offre similaire présentée par Tahirou Sarr a été acceptée « avec diligence » par la chambre d’accusation financière.



« Dès lors que deux justiciables dans la même situation sont traités différemment, il n’y a plus de justice », a déclaré Maître Kane, dénonçant une atteinte aux droits fondamentaux de son client. Pire encore, poursuit-il, une mesure conservatoire aurait été prise sur les titres fonciers proposés par Farba Ngom, l’empêchant ainsi de faire valoir son droit au cautionnement et, potentiellement, à une libération prochaine.