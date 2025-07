Affaire Farba Ngom : La Chambre d'accusation récuse l'inculpation pour "association de malfaiteurs en bande criminelle organisée"

La Chambre d'accusation financière a finalement rejeté la deuxième inculpation du maire d'Agnam, Farba Ngom, pour "association de malfaiteurs en bande criminelle organisée". C'est ce qu'a informé l'un de ses avocats, Me Baboucar Cissé.



La Chambre a également confirmé le placement sous bracelet électronique de ses deux frères, Ismaïla et Birane Ngom.



Pour rappel, un réquisitoire supplétif avait été formulé par le procureur, qui avait demandé l'inculpation de Farba Ngom pour les faits précités, une demande que ses avocats avaient formellement rejetée. De plus, le parquet n'était pas satisfait du placement sous bracelet électronique des deux frères du responsable politique de Matam et avait proposé leur incarcération. Cependant, la Chambre d'accusation n'a pas suivi ces deux réquisitoires.