Affaire Fallou Sène : Les étudiants saisissent la justice

À l'occasion de l'inauguration du monument du martyr Mouhamadou Fallou Sène tué par balle lors des affrontements du mois de mai dernier entre étudiants et forces de l'ordre à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants de Sanar, par la voix de leur Président Alioune Guèye a annoncé qu'un avocat a été commis pour défendre le dossier Fallou Sène afin de faire jaillir la justice sur cette affaire. "Par le biais du secrétaire général d'Amnesty International Seydi Gassama, les étudiants ont à leur disposition un avocat qui va défendre ce dossier de manière âpre et opiniâtre", laissera encore entendre Alioune Guèye ce mardi 18 décembre 2018.



Même s'il refuse d'avancer sur l'identité de l'avocat commis, les étudiants estiment que rien ne sera laissé par hasard pour que justice soit fait sur ce "meurtre ignoble".



À cet effet, ces derniers attirent l'attention de la communauté et des autorités sur ce dossier qui peine jusqu'à présent à aboutir...