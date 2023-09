Affaire Diop Taïf et Cie : l'audience renvoyée au 08 novembre prochain

L'affaire Mohamadou Lamine Bara Diop, alias "Diop Taïf", et son acolyte Vito Diouf a été appelé ce mercredi 13 septembre à la barre du tribunal Correctionnel de Dakar. Cependant, l'audience a été renvoyée jusqu'au 8 novembre prochain à la demande des avocats de la défense pour mieux s'imprégner du dossier.





Les prévenus étaient inculpés par le juge d'instruction du troisième cabinet sur la base de l'article 80 du Code Pénal.



Pour rappel, l'activiste Diop Taïf et son co-acolyte Vito Diouf, qui est sous contrôle judiciaire, ont été surpris en train de filmer la prison de Rebeuss. Avec la vigilance de l'administration pénitentiaire, Diop Taïf et Vito Diouf ont été arrêtés, puis mis à la disposition des agents du commissariat de Rebeuss. Ils étaient poursuivis pour avoir collecté des données à caractère personnel.