Affaire Diambars / GF - Augustin Senghor intransigeant : « Le forfait général est presque consommé…»

La ligue de football professionnelle et la fédération sénégalaise de football ne vont pas fléchir dans leur « bras de fer » contre les clubs de football que sont Diambars et Génération Foot. C’est du moins ce qu’a laissé comprendre le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, ce mercredi, à l’occasion du sommet « Dakar Sport Summit. »



Après avoir regretté l’attitude des deux formations, il a fait comprendre qu’il n’était pas question de céder face à la pression… « Nous savons ce que représentent Diambars et Génération dans le football sénégalais mais notre rôle de dirigeants c’est de traiter tous les clubs d’égale dignité… Ils n’ont même pas à l’origine écrit pour discuter. Ils ont simplement écrit pour dire nous ne jouons pas. Ce n’est même pas des forfaits au sens propre, c’est une volonté délibérée de ne pas jouer … D’ailleurs le forfait est presque consommé si on suit la jurisprudence qui a été rendue par la commission de discipline. Donc aujourd’hui si nous on revient en arrière sous la pression de deux clubs après on va faire de même si les 12 autres clubs disent nous nous n'irons pas à Diambars ou Génération Foot ? » s’est-il interrogé tout en invitant les différentes parties à savoir raison garder.





Mouhamadou Moustapha Gaye