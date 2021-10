Affaire D-Média : « J’appelle le président de la République pour qu’il siffle la fin de la récréation. Il faut privilégier le dialogue » (Sambou Biagui, Apres)

Sambou Biagui, le président de l’Association de la presse pour l’entraide et la solidarité (Apres) était, lui aussi, comme beaucoup d’organes militant pour la presse sénégalaise, en visite dans les locaux du groupe D-Média pour les soutenir face à cette visite intimidante des agents fiscaux escortés par des gendarmes.



Ainsi, conscient d’un probable glissement de la situation, il a tenu à appeler l’autorité étatique à changer de tactique et de privilégier le dialogue à la place de la force.



D’ailleurs, Sambou Biagui a convoqué la date du premier mai de l’année 2012, à titre de rappel au président Macky Sall, où ce dernier avait posé un acte mémorable, en ordonnant l’effacement des taxes fiscales des organes de presse pour cette année, leur permettant de se ressaisir dès son arrivée au pouvoir. Une situation pareille à celle-ci, et qu'il devrait renouveler...