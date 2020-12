Affaire Crèche la Cigogne bleue : La famille de l'enfant réclame justice.

Les résultats de l'autopsie de l'enfant décédé dans la crèche sus mentionnée et qui avaient révélé comme cause du décès "l'asphyxie secondaire causée par une fausse route alimentaire" n'ont pas convaincu le père l'enfant Magor Dia, qui avait finalement porté plainte pour "négligence" contre la crèche sise à Sacré-Cœur 3.



La famille qui a reçu la délégation du gouvernement conduite par l'adjoint du gouverneur de Dakar, a magnifié le soutien moral venant des personnalités politiques présentes chez eux.



Par ailleurs, le porte-parole du jour de la famille, Mansour Kassé considère que les administrations des crèches doivent revoir la manière dont ils recrutent leurs personnels et surtout de mettre l'accent sur leur formation et leur comportement. Toutefois, la famille Dia demande à la justice sénégalaise de rendre justice au bébé, étant donné que le dossier est maintenant entre les mains du procureur de la République.