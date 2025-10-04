Affaire Cambriolage chez la Famille de Madiambal Diagne : le vigile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne derrière les barreaux


Affaire Cambriolage chez la Famille de Madiambal Diagne : le vigile de l’ex-épouse de Madiambal Diagne derrière les barreaux
Le cambriolage qui a visé la demeure de la cité Djily Mbaye, ex-épouse du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, continue de livrer ses secrets. Selon Liberation, l’affaire a pris un tournant décisif avec l’incarcération du vigile de la maison, Samba Camara, écroué hier par le doyen des juges pour vol en réunion commis la nuit avec escalade et effraction.
 
Un coup de maître orchestré de l’intérieur
 
Les investigations menées par les gendarmes ont permis de reconstituer un scénario digne d’un film policier. La nuit du cambriolage, Samba Camara, censé veiller sur la maison, aurait en réalité planifié son propre coup. Après avoir demandé à son collègue de le suppléer, il s’était discrètement retranché à l’étage du bâtiment voisin, profitant de l’absence de la maîtresse des lieux, partie se soigner chez son fils à Ouakam.
 
Connaissant parfaitement les moindres recoins de la résidence, il aurait ensuite opéré sans difficulté, emportant bijoux, montres de luxe et parfums haut de gamme.
 
Des preuves techniques accablantes
 
Si le vigile nie toujours les faits, les preuves recueillies par les enquêteurs le trahissent. Son téléphone a borné à plusieurs reprises dans les parages de la maison la nuit du cambriolage, mais aussi aux Parcelles Assainies, lieu où il aurait dissimulé une partie du butin. Des incohérences flagrantes qui ont conduit à son inculpation et à son placement sous mandat de dépôt.
Samedi 4 Octobre 2025
