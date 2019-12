Affaire Boffa Bayotte : Le juge d'instruction active la machine judiciaire.

Tout le monde l'attendait, même les familles des personnes arrêtées et mises sous mandat de dépôt. Le procès de la tuerie de Boffa Bayotte va bientôt s'ouvrir. C'est finalement dans l'après midi du mercredi que les 15 détenus envoyés à Rebeuss sont revenus à la Mac de Ziguinchor. Omar Ampoye Bodian et les 14 autres ont rejoint les 10 autres dont le journaliste René Capin Bassène pour être entendus par le juge d'instruction.

Selon nos sources, ils sont au nombre de 25 que le juge va entendre en primo les jours à venir. Le chef de village de Toubacouta qui faisait partie des détenus envoyés à Rebeuss avait rendu l'âme au pavillon spécial de l'hôpital.



Pour rappel, Omar Ampoye Bodian et René Capin Bassène ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt suite à l'enquête qui a causé la mort de 13 personnes et des blessés dans la forêt de Boffa Bayotte au sud de la ville de Ziguinchor.