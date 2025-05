Affaire Bocar Samba Dieye/ Attijari : Énième cri du cœur de l’opérateur économique qui réclame « ses 11,5 milliards de francs CFA »

L’opérateur économique Bocar Samba Dieye est revenu à la charge sur le différend datant de 2008 jusqu’à 2025 et l’opposant au groupe Attijara (Ex CBAO). Ce mardi, il a été question pour Bocar Samba Dieye, d’évoquer cette lancinante question qui est devenue un marathon judiciaire qui a trop duré. Selon lui, « les experts ont fait leur travail et le seul rapport disponible et commis par la cour d’appel dit que la CBAO doit un montant global de 11 milliards 500.000 francs CFA ».







Il faut rappeler que le rapport du cabinet Finexo, qui avait procédé à une analyse détaillée de l'historique de la relation entre les parties ainsi que des opérations inscrites dans le compte ouvert par Bocar Samba Dièye dans les livres de la CBAO, au regard des textes et usages bancaires, d'où il ressort que « la banque n'a pas été en mesure de communiquer la convention de compte courant régissant les rapports entre les parties ». D’où la nécessité, dans le cadre du présent rapport, « de déterminer le taux effectif global afin d'examiner si la pratique de l'usure a eu lieu. »







« Les investigations ont permis de constater la pratique de l'anatocisme, d'où ma proposition de déduction finale de la somme de 388.452.420 FCFA au titre des intérêts nés de cette pratique. Les conditions d'octroi des crédits n'ont pas été conformes, à mon avis, aux usages bancaires, notamment en raison des besoins de trésorerie considérables de l'activité de M. Dièye, jamais résorbés, et du maintien du compte en situation de découvert chronique pendant plus de 60 ans, générant des agios exorbitants et, à notre avis, non justifiés. Dans ces conditions, je préconise la déduction de la somme de 2.006.790.414 FCFA au titre de la quote-part des agios, montant dont le détail a fait l'objet de calculs mentionnés ci-dessus » avait fait ressortir en janvier dernier, l’avis d’expert qui avait d’ailleurs été scruter par Libération.







Aujourd’hui, Bocar Samba Dièye est en attente d’une réaction de la justice après avoir saisi le Parquet national financier. L’opérateur économique qui dénonce également « une tentative d’appropriation de ses immeubles à Dakar », poursuit la banque pour recels. Il interpelle le nouveau régime pour obtenir gain de cause après plusieurs années de bataille judiciaire.