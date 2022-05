Affaire Barth : les militants de Taxawu Dakar à la Médina dénoncent le comportement « déshonorant » de Bamba Fall et ses militants...

Suite aux attaques répétées de Bamba Fall contre leur camarade Barthélémy Dias, lors du procès de Barth, sur l'affaire Ndiaga Diouf, le 18 mai dernier, les militants de Taxawu Dakar à la Médina dénoncent le comportement "déshonorant" de Bamba Fall et ses militants. C’est pourquoi ils ont tenu une conférence de presse au Soumbé, ex Kilimandjaro dans le village artisanal de Soumbédioune.



La question de la violence est donc l'un des principaux problèmes que doivent affronter les collectifs militants. À l’occasion du procès de Barthélémy Dias, le surgissement de la violence fait l’objet d’une certaine inquiétude de la part des militants de Taxawu Dakar à Médina. C'est pourquoi ils avertissent et demandent au ministre-conseiller du président de la République, par ailleurs maire de la commune de Médina, Bamba Fall, de savoir raison garder.



« Nous sommes tous des filles et fils de la Médina, et Bamba Fall ne peut pas nous pousser à la guerre entre frères. Le Maire Bamba Fall doit savoir qu'entre lui et Barthélémy Dias, il y'a une grosse différence... Barth est le maire de la ville de Dakar, il est libre de sillonner toute la Médina comme il le veut et quand il le veut », ont-ils déclaré.



Ils terminent par révéler qu'ils organiseront un grand meeting au centre de la Médina dans les prochains jours...