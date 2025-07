Affaire Baldé : Pathé sous les verrous, Ama visé par un mandat d’arrêt !

L’arène sénégalaise est secouée par un scandale aux ramifications judiciaires explosives. Selon les révélations exclusives de L’Observateur, une affaire aux allures de saga familiale mêlant lutteurs, violences policières, cavale et chanvre indien, vient de connaître un tournant spectaculaire.







Dimanche dernier, alors qu’il assistait tranquillement à un combat préliminaire à l’Arène nationale, Pathé Baldé, frère cadet du célèbre lutteur Ama Baldé, a été interpellé par les policiers du commissariat de Pikine. Selon L’Observateur, sa présence sur les lieux n’était pas fortuite : il accompagnait son neveu Jacob Baldé, lui-même engagé dans les combats du jour. Mais cette fois, Pathé n’en est pas sorti libre. Il a passé la nuit au violon avant d’être présenté au parquet en début de semaine.







Le Doyen des juges du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, saisi du dossier, n’a pas tremblé : ouverture d’une information judiciaire, mise en examen et placement sous mandat de dépôt pour rébellion, outrage à agents, et coups et blessures volontaires. Des chefs d’accusation lourds, qui pourraient lui valoir plusieurs années de prison.







Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le parquet n’entend pas s’arrêter là. Ama Baldé, actuellement en séjour en France, est également visé par les mêmes infractions. Le procureur a d’ores et déjà requis un mandat d’arrêt international contre la star de Pikine. D’après des sources judiciaires citées par L’Observateur, le Doyen des juges serait favorable à cette requête. Autrement dit, Ama pourrait être arrêté et extradé s’il remettait un pied sur le sol sénégalais.







Mais ce n’est pas tout. Un autre nom vient noircir le tableau : Julo Baldé, neveu du défunt Falaye Baldé, figure emblématique de la lutte. Lui aussi est activement recherché. Il serait à l’origine de cette spirale judiciaire, pour avoir été impliqué en mai dernier dans une agression violente avec vol de moto et de bijoux en or. Lorsque les policiers avaient débarqué au domicile familial pour l’arrêter, Ama et Pathé s’y seraient opposés avec vigueur. Résultat : un adjudant blessé, des policiers bousculés et un suspect (Julo) en cavale.







La fouille de la maison familiale n’a rien arrangé : 14 cornets de chanvre indien et une paire de ciseaux ont été découverts, comme l’a rapporté L’Observateur. De quoi renforcer le climat de suspicion autour du clan Baldé.