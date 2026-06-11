Affaire ASER: Thierno Alassane Sall annonce avoir reçu des documents inédits de la justice espagnole

Des documents transmis par la justice espagnole entre les mains de Thierno Alassane Sall. L’ancien ministre de l’Énergie et député a annoncé, ce jeudi, qu’il tiendra une conférence de presse vendredi, au cours de laquelle il entend révéler aux Sénégalais le circuit précis emprunté par les 37 milliards de francs CFA au cœur du scandale ASER-AEE Power EPC.
C’est une pièce maîtresse que le parlementaire dit tenir désormais. Un ensemble de documents exhaustifs relatifs aux transactions bancaires effectuées dans le cadre de ce dossier, obtenus auprès des autorités judiciaires espagnoles. Une coopération judiciaire internationale dont Thierno Alassane Sall entend faire le levier de ses révélations.
« Je tiendrai une conférence de presse demain, vendredi, pour dire aux Sénégalais où sont passés nos 37 milliards détournés », a-t-il déclaré.
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