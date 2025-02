Affaire 5058/NGA, 13833/NGA et 1838/NGA : Tahirou Sarr, du banc des accusés à la lumière de l’Acquittement

Accusé, scruté, puis blanchi. L’homme d’affaires Seydou Sarr, plus connu sous le nom de Tahirou Sarr, peut souffler. Selon Les Échos, la Sureté urbaine (SU), chargée d’enquêter sur l’indemnisation des expropriations pour cause d’utilité publique des titres fonciers 5058/NGA, 13833/NGA et 1838/NGA au profit de sa société Sofico SA, a rendu un verdict sans appel : aucune charge ne pèse sur lui. L’entrepreneur, un temps dans l’œil du cyclone, sort indemne d’un dossier qui aurait pu entacher sa réputation.







Un dossier explosif, une enquête au scalpel







Tout a commencé avec une délégation judiciaire du juge d’instruction, demandant à la Sureté urbaine de creuser une possible affaire de faux et usage de faux, escroquerie sur des deniers publics et complicité. Les soupçons visaient directement Sofico SA, la société de Tahirou Sarr, bénéficiaire des indemnisations pour l’expropriation des terrains en question. Face à ces accusations, l’homme d’affaires a dû serrer les dents, même s’il clamait son innocence.







Après plusieurs semaines d’investigations, le couperet est tombé : aucune infraction constatée. Dans son rapport, la SU a noir sur blanc disculpé Tahirou Sarr, affirmant que « les infractions de faux, usage de faux, escroquerie et complicité ne peuvent lui être imputées ».







Un interrogatoire sous tension, des témoins aux avis partagés







L’enquête a été menée avec minutie. Matar Diène, représentant des héritiers des terrains expropriés, a été entendu et n’a pas manqué de soulever ce qu’il considère comme des irrégularités dans le processus d’indemnisation. Tahirou Sarr, lui, a balayé d’un revers de main toutes les accusations, documents à l’appui. Il a assuré que toutes les procédures avaient été respectées et que son entreprise avait agi en toute légalité.







D’autres acteurs clés ont également été interrogés, notamment Amadou Diop et Dame Fall, inspecteurs des Impôts et Domaines, ainsi que Moustapha Ndiaye, contrôleur des Impôts. Seul Mamour Diallo, actuellement hors du territoire, n’a pas pu être entendu.







Un feu vert pour Sofico, une question en suspens pour le juge







Avec ce rapport en main, le juge du deuxième cabinet d’instruction se retrouve face à un dossier vidé de toute charge contre Sofico et son patron. Mais une inconnue subsiste : que décidera-t-il ? D’autant que dans la même affaire, il a refusé de demander la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ et de Birima Mangara.







Pour Tahirou Sarr, cette décision de la Sureté urbaine ressemble à une victoire éclatante. D’accusé potentiel à blanchi par les enquêteurs, son nom retrouve aujourd’hui un éclat que l’affaire avait quelque peu terni. Reste à savoir si la justice suivra cette ligne ou si de nouveaux rebondissements viendront secouer l’affaire…