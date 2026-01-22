Aéré Lao, Sabodala et Kaolack :trois opérations coordonnées aboutissent à des interpellations et saisies majeures de 88 kg de chanvre indien


Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les brigades territoriales de gendarmerie d’Aéré Lao, de Sabodala et la brigade de recherches de Kaolack ont mené des opérations coordonnées ayant permis des saisies importantes et l’interpellation de plusieurs suspects.
 
À Aéré Lao : interception d’un duo suspect
 
Au cours d’une patrouille de sécurisation, les gendarmes ont repéré un individu circulant à vive allure à moto, en provenance de Madina Ndiathbé vers Aéré Lao. Sommés de s’arrêter, le suspect a abandonné sa moto et tenté de prendre la fuite à pied. Rapidement maîtrisé, il a permis l’identification de son complice.
 
Bilan de l’opération à Aéré Lao :
•  Arrestation de 2 individus
•  Saisie de 5 kg de chanvre indien conditionnés en sachets
•  Saisie de 2 motos Jakarta et 2 téléphones portables
 
À Sabodala : la fuite échoue
 
Lors d’une patrouille sur l’axe de Bransan, un motocycliste a été surpris par la présence des gendarmes. Tentant de s’enfuir dans la brousse, il est tombé avec sa cargaison et a abandonné le matériel sur place.
 
Bilan de l’opération à Sabodala :
•  Saisie de 30 kg de chanvre indien
•  Saisie d’une moto
 
À Kaolack : démantèlement d’un réseau international
 
La brigade de recherches de Kaolack, suite à un renseignement faisant état d’un trafic de drogue en provenance de Gambie, a mené une opération dans la brousse de Lamarame, arrondissement de Wack Ngouna. Cette intervention a conduit à l’arrestation de trois individus sénégalais en possession de 53 kg de chanvre indien.
 
