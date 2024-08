Admission dans les universités : « 3.655 nouveaux bacheliers sur les 78.246 admis n'ont pas encore demandé à être orientés. » (Abdourahmane Diouf, ministre)

Ouvertes depuis le 7 août, les demandes d'admission et de pré-inscription dans les établissements d'enseignement supérieur du Sénégal sont clôturées, ce mardi 27 Août 2024, délai de rigueur. La procédure qui se faisait en ligne via la plateforme Campusen n’a pas enrôlé tous les bacheliers de l’année, a renseigné le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, le Dr Abdourahmane Diouf.

« Au total, 3.655 nouveaux bacheliers sur les 78.246 admis de cette année n'ont pas encore demandé à être orientés. », a indiqué l’autorité. Quelques heures avant la fermeture des demandes d’orientation, Mr Diouf a livré les chiffres.

« À 4h de la fermeture de Campusen, 2.969 nouveaux bacheliers ne se sont pas connectés pour ouvrir de compte. 686 ont ouvert des comptes mais n'ont pas rempli de dossiers », a faire savoir le ministre.



Toutefois, ce dernier a renseigné que des SMS de rappel sont envoyés pour donner la chance à tout le monde d'être orienté. Il a invité à faire passer l’information pour toucher l’ensemble des bacheliers de cette année...