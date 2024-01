Adji Mbergane Kanouté, portée à la tête de la nouvelle coalition « Ensemble pour Demain » qui remplace « Macky2012 »

La vice-présidente du groupe parlementaire BBY et non moins responsable politique de cette mouvance présidentielle à Kaolack, a été portée à la tête d’une nouvelle coalition dénommée, « Ensemble pour Demain ». Elle a été mise en place en remplacement de la coalition « Macky2012 ». Eh oui! Il fallait bien avoir un nom conforme aux perspectives et défis futurs que la coalition présidentielle compte relever. Il faut rappeler que la coalition « Ensemble pour Demain » a été pensée après que le président Macky Sall ait décidé de ne plus se présenter à l’élection présidentielle du 25 Février 2024.La renonciation du président Macky Sall au troisième mandat a accéléré la mise en place de la coalition « Ensemble pour Demain » qui est une coalition regroupant aussi bien des acteurs politiques que des acteurs non politiques (des mouvements citoyens, la masse silencieuse, des personnalités indépendantes, des associations d’ici et de la Diaspora). Elle regorge également de compétences autour des problématiques relatives à l’environnement, l’eau, l’assainissement, les ressources naturelles, le développement durable, l’équité…Dans ce contexte de nouvel an, la nouvelle coalition salue « le discours responsable, plein d’enseignements sur les performances et réalisations hautement significatives et profitables au peuple sénégalais, formulé hier, par le président Macky Sall, un grand patriote qui a le Sénégal au cœur ».La Coalition « Ensemble pour Demain » rend hommage à ce soldat infatigable de la république, cet inconditionnel du Sénégal et cet homme d’État qui n’a pas fini de montrer ses preuves de patriotisme.Il faut rappeler que la coalition « Ensemble pour Demain » est partie prenante de la coalition Benno Bok Yaakaar car, étant membre fondateur de la dite coalition. Elle reste ouverte à toutes les forces vives de la nation mues par le développement du Sénégal et pour l’intérêt général.La coalition Macky 2012 qui s’est toujours voulu constante et loyale, exprime sa fierté d’être auprès du président de la République pour l’avoir l’accompagné depuis l’aventure de l’élection présidentielle de 2012 jusqu’aux adieux officiels, prononcés à l’occasion du discours de fin d’année.