Adhésion de l’Afrique au G20 - L’ambassadeur itinérant El Hadj Dia évoque « le rôle prépondérant » joué par le Président Macky Sall

L'Union Africaine a finalement rejoint ce samedi le G20. L’officialisation a eu lieu ce samedi à New Dehli avec une annonce faite, dans son discours d’ouverture, par le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays préside cette année cette instance qui regroupe les plus grandes économies du monde. Une annonce aussi faite devant le président en exercice de l'Union africaine et chef d'Etat des Comores, Azali Assoumani.

Dans une correspondance adressée à Dakaractu, l’ambassadeur itinérant El Hadj Dia estime que l’Afrique doit « presque entièrement » cette victoire au Président Macky Sall. « Durant tout son magistère, le Chef de l’État Sénégalais s’est battu pour que l’Afrique soit intégrée au G20. Ceci a été son combat de tous les jours. Lors du sommet indonésien du Groupe des 20 tenu les 15 et 16 novembre 2022, le continent Africain était représenté par Macky Sall, Cyril Ramaphosa et Paul Kagame. Je rappelle que le Président de la République, alors Président en exercice de l’UA, avait confié que l’Afrique soit systématiquement invitée au sommet ne suffisait plus et qu’il fallait passer ce cap. Il avait ainsi demandé un siège pour le continent. Malgré cela, il n’a jamais accepté que cette demande soit considérée comme de la mendicité. Il a toujours précisé que cette intégration n’allait pas être une faveur mais une conséquence évidente de la situation géopolitique internationale. Et il signalait, en son temps, que l’Afrique hébergeait plus de 15% des 8 milliards d’individus que compte la planète. Par conséquent, le continent lui doit une fière chandelle ».

L’ambassadeur itinérant de considérer que le Sénégal a enregistré une nouvelle victoire diplomatique...