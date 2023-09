Ada Fass signe son grand retour, avec une tenue de l’UCG et promet de battre Zoss

Pour son grand retour dans le monde de la lutte avec frappe, après ses déboires judiciaires et extra sportifs, Ada Fass, va croiser le fer contre le très expérimenté Zoss, le 8 novembre prochain, à l’arène nationale de Pikine. Le phénomène de la lutte sénégalaise a ainsi signé un retour remarqué en portant un uniforme de l’unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), partenaire du promoteur de lutte, pour se rendre à son face à face avec son adversaire. Très mesuré dans son discours, qui est d’habitude explosif, il a invité les uns et les autres au fair-play et à la discipline tout en prenant rendez-vous pour une éclatante victoire...