Actualité Politique : Le ministre de l’Intérieur invite les familles religieuses à prendre la parole

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a salué la posture républicaine du khalife général de la fayda Tijani. Selon lui, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niasse en donnant son point de vue sur les questions d’actualités politiques suivi par des injures dans les réseaux sociaux a eu la posture du guide religieux qui sied.







« Il avait pris position. Et il l’a fait pour l’intérêt du pays. Voilà un homme accompli et un guide. Les Sénégalais lui doivent respect et considération. Il n’a pas fait comme les autres qui ont préféré ne pas s’exprimer. C’est pourquoi je les invite à prendre la parole pour éveiller les consciences des sénégalais et réorienter les jeunes dans le droit chemin car il y a que des discours de haine dans les réseaux sociaux, des discours antivaleurs » fait savoir le ministre de l’Intérieur.