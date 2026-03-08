Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses


Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

En ce mois béni de Ramadan marqué par la cherté de la vie, le directeur du Fonds de garantie automobile, Idrissa Samb, natif de Dahra Djoloff, a posé un acte de solidarité en faveur des couches vulnérables de sa localité.

En effet, près de 800 personnes, composées notamment de femmes, de personnes vivant avec un handicap, d’élèves, de talibés, d’imams et de conducteurs de motos Jakarta, ont été enrôlées dans la Couverture maladie universelle (CMU) grâce à son appui. Un geste salué par les bénéficiaires, qui pourront ainsi accéder plus facilement aux soins de santé.

Le mécène ne s’est pas arrêté là. Dans un élan de solidarité, il a également offert une importante quantité de denrées alimentaires au profit des populations démunies.

La cérémonie symbolique de remise des cartes de Couverture maladie universelle, accompagnée de dons composés de 10 tonnes de riz, 200 paquets de dattes, des sacs de sucre ainsi que d’autres denrées alimentaires, s’est tenue ce samedi devant son domicile à Dahra Djoloff.

Revenant sur l’importance de cette initiative, l’inspecteur Idrissa Samb a indiqué que l’enrôlement à la CMU permettra une prise en charge de près de 80 % des frais de santé, au grand bénéfice des populations de la ville. Selon lui, « se soigner et se nourrir constituent deux éléments essentiels d’une vie digne », d’où sa volonté d’accompagner ses concitoyens durant cette période de Ramadan.

En marge de cette cérémonie sociale, le directeur du Fonds de garantie automobile s’est également exprimé sur la situation géopolitique mondiale, notamment la guerre au Proche-Orient. À l’en croire, les enjeux actuels sont surtout sécuritaires, et les pays comme le Sénégal doivent redoubler de vigilance afin de prévenir toute instabilité et ses conséquences économiques.

Abordant la crise scolaire, Idrissa Samb a estimé que « les syndicats d’enseignants sont respectables et doivent être respectés. Le gouvernement ne peut pas tout faire, mais les deux parties doivent s’asseoir autour d’une table pour trouver des solutions ». Il s’est toutefois voulu rassurant, affirmant que l’année scolaire ne sera pas sabotée.

Il a également lancé un appel au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin qu’une solution soit rapidement trouvée pour permettre la poursuite normale des enseignements et apprentissages, au grand bonheur des élèves et de leurs parents.

 



Dimanche 8 Mars 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



