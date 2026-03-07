Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti »

Le ministre Abdourahmane Diouf a lancé un avertissement ce samedi lors de l’assemblée générale de validation des textes fondateurs de la coalition Diomaye Président, tenue en présence du chef de la coalition et président de la République, Bassirou Diomaye Faye. « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti », a-t-il déclaré en posant, d’emblée les termes d’un débat que la coalition entend trancher par les textes.







La formule, volontairement symétrique, distingue deux dérives historiquement connues. Celle d’un parti qui instrumentalise les ressources de l’État à son profit, et celle, plus grave encore, d’un État entièrement absorbé par la logique partisane. En les rejetant toutes deux, le ministre a voulu signifier que la coalition Diomaye Président entend se construire sur des bases doctrinales claires, à rebours des pratiques qui ont longtemps marqué la vie politique sénégalaise.







L’assemblée générale du jour avait pour objet la validation des textes fondateurs de la coalition, une étape décisive dans la structuration formelle du mouvement qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. La présence du chef de l’État à ces travaux confère à l’exercice une portée symbolique forte, soulignant l’implication directe de la présidence dans la définition de l’identité politique de la coalition.

