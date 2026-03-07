Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains

Dans le cadre des Deux Sessions chinoises, CGTN Français a interviewé Ndeye Maty Diagne, journaliste et directrice de publication de Dakaractu au Sénégal. Dans cette interview, elle s'est exprimée sur la collaboration entre les médias chinois et africains. Selon elle, il y a des points de ressemblance entre la culture chinoise et celle sénégalaise. Et, ce que les médias peuvent faire par rapport à la narration, c'est de plus en plus s'appuyer sur ce qui nous réunit tous les deux.
