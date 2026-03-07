Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique »





L’UCS n’a pas manqué de rappeler le bilan diplomatique de l’ancien chef de l’État tout en saluant son leadership à la tête d’organisations sous-régionales et continentales ainsi que son engagement en faveur du multilatéralisme, du développement durable, de la sécurité et de la solidarité internationale. Le parti juge que le parcours institutionnel de Macky Sall et sa connaissance des enjeux contemporains font de lui un profil à même de porter « avec responsabilité et équité les changements indispensables au renouveau de la gouvernance » onusienne.







Dans un contexte mondial marqué par des crises sécuritaires, climatiques et humanitaires, l’UCS soutient qu’un dirigeant africain rompu au dialogue et à la recherche de solutions concertées constituerait un atout pour renforcer la crédibilité du système multilatéral. Le parti appelle en conséquence les États membres de l’ONU, et singulièrement les pays africains, à considérer la contribution que le leadership de Macky Sall pourrait apporter à la gouvernance mondiale.

