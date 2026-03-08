4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

Les membres de l'association des ouvriers de la région de Thiès étaient ce week-end en assemblée générale élective. Ainsi, le président sortant Abdoulaye Dieng a été reconduit par ses pairs pour diriger encore les destinées de cette entité.

À sortir de cette AG, M. Dieng a évoqué les grandes lignes de sa feuille de route consistant à améliorer davantage le quotidien de ses membres notamment dans les domaines de la santé, la formation etc. Il a par ailleurs saisi cette occasion pour se prononcer sur les opérations de déguerpissement en cours et qui visent directement les ouvriers établis sur l'avenue Caen. L'Association des ouvriers de Thiès a d'ailleurs interpellé le président de la République sur l'urgence d'ériger une nouvelle zone industrielle à Thiès, tout en lui rappelant ses promesses de campagne.

S'agissant des projets de la mairie de la Ville de Thiès, les ouvriers ont dénoncé leur non implication après que, disent-ils, le maire a pris des engagements pour nouer un partenariat durable avec leur association...