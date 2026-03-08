08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

Prenant la parole, Astou Diarra est largement revenue sur le rôle fondamental que jouent aujourd’hui les femmes dans l’entrepreneuriat et dans le développement du Sénégal. Selon elle, les femmes sont devenues des actrices incontournables de la marche du pays et méritent davantage de soutien pour développer leurs activités.





Dans les échanges avec les panelistes, les femmes présentes ont exhorté les décideurs politiques à mettre en place des politiques de développement capables de soutenir efficacement les initiatives féminines. Pour elles, l’accompagnement des femmes entrepreneures constitue un levier important pour la croissance économique.





Astou Diarra a également plaidé pour une meilleure valorisation des produits transformés par les femmes. Selon elle, ces produits devraient pouvoir intégrer les circuits de consommation des hôtels, notamment dans les zones touristiques comme Saly. Une politique qui, selon la femme leader, permettrait de créer davantage d’opportunités économiques pour les groupements féminins.

Prenant la parole à son tour, Idrissa Mbengue, initiateur de la rencontre, a invité les femmes à faire preuve de persévérance afin d’atteindre une véritable indépendance financière.





La rencontre a également été rehaussée par la présence du frère du président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son ami Babacar Lam, qui se sont dits prêts à accompagner les femmes en investissant dans d’autres secteurs porteurs, notamment l’agriculture.



Au terme de la rencontre, les femmes venues de divers horizons ont unanimement salué l’engagement et le leadership d’Idrissa Mbengue, qu’elles considèrent comme un mentor dans la promotion et l’accompagnement des initiatives féminines.