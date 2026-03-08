8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences.


8 MARS - L’association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » appelle à "briser le silence" face aux violences.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association « Femme Genre Santé Aide et Développement Durable » a tenu à saluer "l'engagement et la contribution" des Sénégalaises au développement du pays, tout en plaçant la lutte contre les violences faites aux femmes et leur accès à la terre au premier rang des urgences à traiter. Dans un contexte où les associations de défense des droits alertent sur la persistance des violences domestiques et sociales, Fatou Dieye dite «  Ndiéya », présidente de l'association, a jugé urgent de rappeler que "l'autonomisation économique ne peut se faire sans la sécurité physique et psychologique des femmes".

L’organisation félicite "toutes les femmes pour leur engagement" mais insiste lourdement sur le fléau des violences basées sur le genre, qui reste un obstacle majeur à l’égalité au Sénégal. Elle réaffirme son soutien aux actions de terrain visant à protéger les victimes et à promouvoir leur indépendance financière, seul rempart durable contre les abus.

Ce message intervient alors que le président Bassirou Diomaye Faye a fait de la condition féminine l'un des axes de son projet de société. L'association se félicite de ces "orientations", notamment en ce qui concerne l'accès des femmes à la terre, une revendication historique. Pour les militantes, donner aux femmes les moyens de produire et de posséder, c'est aussi leur donner les moyens de fuir un conjoint violent.

"Lutter contre les violences, c'est aussi garantir, confie la présidente , l'accès aux ressources. Une femme qui a un toit ou un champ à elle est une femme qui a la force de dire non ».
Autres articles
Dimanche 8 Mars 2026
Amadou Moustapha Mbaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique

Iran : Mojtaba Khamenei désigné Guide suprême de la Révolution islamique - 08/03/2026

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table…

Front Social / Les centrales syndicales sonnent la mobilisation : Une grève générale sur la table… - 08/03/2026

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès

4 avril- opération de déguerpissement sur l'avenue Caen et absence de site de recasement: le cri du cœur des ouvriers de Thiès - 08/03/2026

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao)

Le choc entre le gardien de la « révolution » et le gardien des « valeurs » (Dr Kanté Malao) - 08/03/2026

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités...

08 mars à Saly / Astou Diarra sonne la mobilisation pour une meilleure valorisation des produits locaux et plaide le soutien des autorités... - 08/03/2026

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour…

08 mars à Kolda : À la découverte du « new deal » chez les jeunes filles leaders de Saré Moussa Ndour… - 08/03/2026

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide )

ATTENTION, VOUS NE POURREZ PAS MANGER DIOMAYE SANS PERDRE TOUTES VOS DENTS ! ( Par Ganiou Olowonimi Agnide ) - 08/03/2026

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall

ONU: Barthelemy Dias soutient la candidature de Macky Sall - 08/03/2026

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles

8 mars : Mimi Touré salue les « Jambars courageuses » du Sénégal et appelle à plus de solidarité envers elles - 08/03/2026

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi

Journée sur la cohésion nationale : musulmans et chrétiens unis dans le jeûne et la foi - 08/03/2026

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue...

Saint Louis - 8 Mars : Nancy Sow, une Dame de cœur se distingue... - 08/03/2026

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses

Action sociale à Dahra Djoloff : Idrissa Samb apporte son soutien aux populations nécessiteuses - 08/03/2026

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès:

Cérémonie de remise de la médaille de la Ville de Thiès: " Notre objectif est d’honorer les braves hommes et femmes de notre panthéon"( Dr Babacar Diop) - 07/03/2026

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du

Latmingué: Serigne Momar Sokhna remet du "Sukaru Koor" à mille personnes et dénonce la campagne arachidière « Guerté gui diaroul » - 07/03/2026

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV)

Macky Sall à l’ONU : entre ambition internationale et mémoire nationale( Dr Souleymane Mbengue, URV) - 07/03/2026

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders...

‎En route vers le 08 mars à Kolda : Hommage aux badjenou gox, sages-femmes et clubs de jeunes filles leaders... - 07/03/2026

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… »

Face à ses alliés, Diomaye prêche la mesure et fustige l’animosité politique: « Ambition oui, mais il faut la manière… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Il faut être deux pour se disputer...mais meunou niou téré kéne mou xoultou" (Président Diomaye) - 07/03/2026

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition…

Dissolution du Pastef, prison, récépissé : Comment Diomaye a bâti sa coalition… - 07/03/2026

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition »

Mimi Touré, superviseur général : « Le président Bassirou Diomaye Faye m’a indiqué qu’il tient à sa coalition » - 07/03/2026

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République

4 avril - Audience entre le PR et les maires de Thiès, sauf le président du CD Siré Dia : un conseiller départemental interpelle le président de la République - 07/03/2026

Coalition Diomaye Président:

Coalition Diomaye Président: " Nous n'avons qu'un seul gardien, c'est le gardien de la constitution"( Abdourahmane Diouf") - 07/03/2026

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti »

Abdourahmane Diouf au président Diomaye : « On ne peut pas se contenter d’un parti-État, encore moins d’un État-Parti » - 07/03/2026

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur…

La Coalition « Diomaye Président »: Ce que prévoit le règlement intérieur… - 07/03/2026

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère

Politique : La Coalition « Diomaye Président » adopte sa charte et entre dans une nouvelle ère - 07/03/2026

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains

Ndeye Maty Diagne parle de la collaboration entre les médias sino-africains - 07/03/2026

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine

Jean-Simon Ongola Omgba : la politique de droit de douane zéro fait preuve d'ouverture de la Chine - 07/03/2026

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique »

Abdoulaye Baldé et l’UCS soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU : « C’est opportunité majeure pour l’Afrique » - 07/03/2026

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes

Affaire SOFTCARE : Le député Tahirou Sarr met en cause l’ARP et exige des comptes - 06/03/2026

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible

Santé : Le Sénégal célèbre une première journée mondiale du Lymphœdème et appelle à une prise en charge accessible - 06/03/2026

RSS Syndication